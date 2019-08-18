الفئران المشوية وجبة شهية بـ 5 ريالات في كمبوديا

بالقرب من باتامبانغ في كمبوديا، تُشوى عشرات الفئران المتبلة ببطء على الفحم، وهي وجبة تلقى إقبالاً كبيراً من السكان المحليين نظراً لثمنها الرخيص.

فقبل أكثر من 10 سنوات، فتحت “ماليس” كشكها على قارعة طريق على بُعد حوالي 10 كيلومترات من هذه البلدة الريفية في غرب البلد، وكانت وقتها تبيع بضعة كجم من الفئران لا غير في اليوم الواحد، أما اليوم، فهي تبيع حوالي 20 كجم في اليوم، أي ما يوازي 60 قطعة من هذه القوارض الصغيرة بحسب سكاي نيوز عربية.

وخلال احتفالات رأس السنة في أبريل أو مهرجان المياه في الخريف، قد تبلغ مبيعاتها 60 كجم في اليوم الواحد.

وتقول البائعة وهي تقلب القوارض على الفحم: “هذه الفئران هي بصحة أفضل من الدجاج… فهي تقتات على جذور اللوتس وحبوب الأرز”.

وتُباع كل قطعة بسعر يتراوح بين 0.25 و1.25 دولار، حوالي 5 ريالات، بحسب حجم الحيوان، وتنتشر الجرذان على نطاق واسع في حقول المنطقة.