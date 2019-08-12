الفائز يُتوج بشجرة .. ريال مدريد يسقط أمام روما وديًا

المواطن - محمد سمعه

خسر نادي ريال مدريد الإسباني، أمام نادي روما الإيطالي بالأمس بركلات الجزاء الترجيحية في لقاء ودي جمع بين الفريقين في العاصمة الإيطالية روما.

وكان الوقت الأصلي في مباراة ريال مدريد وروما انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية والتي انتهت لصالح روما بخمس ركلات مقابل أربع لنادي ريال مدريد.

بدأ الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وروما، بضغط هجومي من قبل نادي الريال الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب مارسيلو فييرا في الدقيقة السادسة عشرة من عمر الشوط الأول.

وبحث نادي روما الإيطالي عن إحراز هدف التعادل في شباك نادي ريال مدريد، حيث تمكن اللاعب دييغو بيروتي من إحراز الهدف الأول للجيالوروسي في الدقيقة الرابعة والثلاثين.

لم يستمر تقدم نادي روما لفترة طويلة، حيث نجح ريال مدريد في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة التاسعة والثلاثين.

أظهر روما قوة هجومية شرسة، ليتمكن نادي الجيالوروسي من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب البوسني إدين دزيكو في الدقيقة الـ40 وسط دهشة من لاعبي ريال مدريد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين ريال مدريد وروما بثنائية لكل فريق.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، ليلجأ ريال مدريد وروما إلى ركلات الترجيح ويفوز بها نادي روما.

ويُذكر أن نادي روما تُوج بجائزة ” ميبل جرين” وهي جائزة عبارة عن شجرة وذلك بعد الفوز على ريال مدريد في ركلات الجزاء الترجيحية.

تسلم اللاعب أليساندرو فلورينزي لاعب روما الشجرة من منظمي مباراة ريال مدريد وروما، كما أثارت الجائزة سخرية جماهير الكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان ريال مدريد نجح في التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد من صفوف تشيلسي الإنجليزي في شهر يونيو الماضي.