الفتح يختتم معسكر سلوفينيا بمواجهة اتحاد كلباء

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفتح عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد كلباء الإماراتي، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2019/ 2020.

وأوضح حساب نادي الفتح الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن النموذجي سيواجه اتحاد كلباء الإماراتي وديًّا في السابعة مساء يوم غد الخميس، خلال معسكره الخارجي المقام في سلوفينيا.

وتُعد مباراة اتحاد كلباء الإماراتي الودية الأخيرة التي يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في معسكر سلوفينيا، ويسعى الجهاز الفني لمعالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين وتطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لبدء مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث سيبدأ مشواره بمواجهة الشباب في الجولة الأولى.