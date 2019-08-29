الفتح يضم البرتغالي أندري ألميدا حتى صيف 2021

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفتح تعاقده منذ قليل مع المدافع البرتغالي أندري ألميدا مدافع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي لمدة موسمين في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الفتح عبر تويتر أن إدارة النادي وقعت مع اللاعب أندري ألميدا حتى صيف عام 2021.

وسبق للاعب ألميدا اللعب مع نادي سبورتينج براجا البرتغالي وباناثينايكوس اليوناني، كما لعب بعض المباريات مع المنتخب البرتغالي الأول.

تُختتم مباريات الجمعة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاء الفتح والنصر والذي ينطلق في تمام التاسعة إلا ثلث مساءً، حيث يُقام اللقاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

ويسعى الفتح إلى تدعيم صفوفه بصفقات قوية من أجل تحقيق نتائج إيجابية في بطولة الدوري في الموسم الحالي.