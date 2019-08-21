الفتح يوقع عقدًا احترافيًّا مع النخلي

المواطن - مروة نبيل

وقع مجلس إدارة نادي الفتح، مساء أمس الأربعاء، عقدًا احترافيًّا مع منذر دخيل النخلي؛ لضمان استمراره في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ونشر حساب نادي الفتح الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب منذر النخلي صاحب الـ21 عامًا بعد توقيع العقد، موضحًا أنه تدرج بجميع الفئات السنية في النموذجي، ويُشارك اللاعب في مركز خط الوسط.

وعبر النخلي عن سعادته بتوقيع عقد احترافي، واصفًا نادي الفتح ببيته الذي تدرج فيه بالفئات السنية، حتى وصل إلى المرحلة الأهم في مسيرته وانضمامه إلى صفوف الفريق الأول.

وقدم شكر إدارة نادي الفتح والجهاز الفني على ما قدماه من توجيهات خلال مسيرته الكروية، وقال: “الفضل يرجع لهم بعد الله سبحانه وتعالى فيما وصلت إليه من نجاح، وأعدهم بمزيد من الجهد لتحقيق أهداف الفريق في دوري المحترفين هذا الموسم”.