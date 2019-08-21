الفتح يُبقي البحراني 3 سنوات قادمة

المواطن - مروة نبيل

وقع مجلس إدارة نادي الفتح، مساء أمس الأربعاء، عقدًا احترافيًّا مع حارس المرمى باسل محمد البحراني ليستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر حساب نادي الفتح الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للحارس باسل البحراني صاحب الـ25 عامًا بعد توقيع عقد لمدة 3 سنوات مقبلة، بناء على توصية المدير الفني فتحي الجبال من خلال رؤيته لمستويات اللاعب مؤخرًا.

ووصف باسل البحراني توقيعه مع نادي الفتح باللحظة الهامة في مسيرته الكروية، واعدًا الجميع بتقديم كل ما لديه من إمكانيات لحماية عرين النموذجي وتقديم أفضل مستوى له خلال الموسم المقبل في دوري المحترفين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمواجهة نظيره الشباب، يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.