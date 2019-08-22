الفرق الصاعدة تُقلق الكبار

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020، مساء اليوم الخميس، بمواجهتي النصر وضمك، والأهلي ضد العدالة.

الفرق الصاعدة

وتأهلت 3 فرق إلى منافسات دوري المحترفين هذا الموسم، وهي أبها المتوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وضمك الوصيف، بالإضافة إلى العدالة صاحب المركز الثالث.

وتُعتبر مواجهات الفرق الصاعدة ليست بالسهلة على الكبار خاصة في الجولات الأولى، نظرًا لغموضهم ورغبتهم في الظهور بشكل جيد وتجنب الخسارة، أملًا في البقاء بمنافسات دوري المحترفين.

وعلق الكاتب الرياضي محمد السراح عن مواجهتي اليوم قائلًا: “لا يوجد فريق سهل في الدوري هذا الموسم .. وعنصر المفاجأة قد يكون موجود من الجولة الأولى”.

وتابع محمد السراح تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “ضمك حريص أن يكون ظهوره الأول مميزاً وأن يقدم مستوى جيداً أمام النصر”.

ومن جانبه، قال المحلل الرياضي أحمد الحربي خلال تصريحاته الإذاعية: “هناك غموض في استعدادات الفرق الصاعدة قد يتسبب في مفاجأة هذه الجولة”.