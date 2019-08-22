الفريق البلوي يشيد بأداء فريق حرس الحدود لكرة القدم

المواطن - الرياض

استقبل مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي فريق حرس الحدود السعودي لكرة القدم، وذلك بمقر المديرية العامة لحرس الحدود بالرياض.

ورحّب الفريق البلوي في بداية اللقاء بأعضاء الجهازين الإداري والفني واللاعبين مقدماً لهم التهنئة على الفوز في المباراة الودية التي جمعتهم بنادي حرس الحدود المصري لكرة القدم، بهدف دون مقابل، في القاهرة مؤخراً، وذلك في أول مشاركة رسمية خارجية لفريق حرس الحدود السعودي لكرة القدم، متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح في مشاركاتهم المقبلة.

وثمّن الفريق البلوي الرعاية والاهتمام التي حظيت بها هذه المشاركة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، حفظه الله.

وأشاد الفريق البلوي بالروح الرياضية العالية والانضباطية في الأداء والمستوى الفني الرفيع الذي كان عليه اللاعبون سواء خلال فترة المعسكر التدريبي الذي أقيم في الرياض وكذلك المباراة، مؤكداً أن الأداء اقترن بتحقيق نتيجة إيجابية كانت محل تقدير المراقبين والمختصين الذين حضروا اللقاء الودي.

ونوّه بالجهود التي بُذلت من قبل الجهازين الفني والإداري للفريق في سبيل إعداده لهذه المشاركة، وبمتابعة إدارة الشؤون الرياضية ومنسوبيها مؤكدًا أن فريق حرس الحدود السعودي لكرة القدم سيلتقي نظيره نادي حرس الحدود المصري في مباراة ودية ثانية ستقام في الرياض خلال فبراير ٢٠٢٠.