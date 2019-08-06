الفريق الحربي: خطط أمن الحج تسير وفق المخطط

المواطن - مكة المكرمة

أكد مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أن خطط أمن الحج التي اعتمدها الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تسير وفق ما خطط لها، خاصة أنها بنيت على دراسات علمية وعملية في إدارة الحشود وسبقها العديد من اللقاءات وورش العمل اتخذت من الرؤية العلمية والخبرات الميدانية المتراكمة لدى الجهات الأمنية العاملة في الحج منهجًا للتطوير والتحديث.

جاء ذلك أثناء جولة الفريق الحربي التي نفذها مساء اليوم الثلاثاء، لقيادة إدارة وتنظيم المشاة بمشعر منى يرافقه عدد من قيادات قوات أمن الحج.

وفي مستهل الجولة، نقل الفريق الحربي لمنسوبي القيادة تحيات وزير الداخلية، مؤكدًا على أهمية الأدوار التي يقومون بها لخدمة ضيوف الرحمن، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية البذل والإخلاص بالعمل، واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى.

وعقب ذلك، تفقد ومرافقوه، ركن العمليات المشرف على إدارة وتنظيم المشاة واستمع إلى شرح مفصل عن الخطط التنظيمية والإعدادية التي سيتم تنفيذها في حج هذا العام، كما قدم عدد من قادة القيادة شرحًا مفصلًا عن خططهم التشغيلية والتنفيذية التي تكفل التسهيل على ضيوف الرحمن وتحد من الكثافات وتحويل المسارات.

عقب ذلك، تفقد الفريق الحربي الإدارات الفرعية بقيادة تنظيم المشاة في طلعة صدقي الشمالية، وكذلك مجر الكبش، والشعبين في الطريق الرابع والخامس بمنى، وطريق الملك فهد، والنفق الجديد، ثم سوق العرب، وجسر الملك فيصل والجسر المظلل، خروجًا من بوابة 70 على مثلث الملك فيصل.

ثم التقى مدير الأمن العام بمنسوبي إدارة وتنظيم المشاة واستمع إلى تطلعاتهم وأمنياتهم بنجاح حج هذا العام.

من جانبه، عبر مساعد قائد قوات أمن الحج لإدارة وتنظيم المشاة اللواء عبدالرحمن المشحن عن سعادته بهذه الجولة التي قام بها مدير الأمن العام، وقال: إنها تأتي من أجل الوقوف على مجمل الاستعداد والتجهيز لاستقبال ضيوف الرحمن في مشعر منى والاطلاع على مجمل الخطط التي تم اعتمادها وآليات تنفيذها، كما أنها تحمل الكثير من الفوائد التي نلمس أثرها في واقعنا العملي؛ كونها أتت عن قائد محنك متمرس وفي وقت مناسب للاطمئنان على مستوى الجاهزية ولرفع الروح المعنوية لكافة العاملين في هذه القيادة، مبتهلًا للعلي القدير أن يكلل الجهود للحفاظ على أمن وأمان ضيوف الرحمن.