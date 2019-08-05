الفريق الحربي من مركز البهيتة: لا حج بدون تصريح ولن نجامل

المواطن - مكة المكرمة

تفقد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، وعدد من قيادات قوات الحج يتقدمهم اللواء سعيد بن سالم القرني قائد قوات أمن الحج، ظهر اليوم الاثنين، ميقات السيل الكبير ومركز البهيتة الأمني؛ وذلك من أجل التأكد من جاهزيته لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام.

وفور وصول مدير الأمن إلى مركز البهيتة الأمني، تفقد أرجاء المركز ثم التقى بالعاملين فيه يتقدمهم اللواء علي بن سليم العطوي مدير مهام شرطة محافظة الطائف، قائد مركز البهيتة الأمني.

وفي مستهل كلمة الفريق الحربي لمنسوبي المركز نقل لهم تحيات وزير الداخلية، وقال: إن مركز الضبط الأمني بالبهيتة يعد البوابة الشرقية للقادم إلى المشاعر المقدسة باتجاه مكة المكرمة، وهو بذلك عنق الزجاجة لعلمية الضبط الأمني بالنسبة لقوات أمن الحج ومن خلاله يتم السيطرة على دخول الحجاج النظاميين ومنع دخول المخالفين.

وأضاف: لقد سرني وأفرحني التكاتف بين الأجهزة الأمنية والخدمية الحكومية في هذا المركز وهذا ما لمسته منذ أعوام فهم يعملون جميعًا بروح الفريق الواحد، ولا فرق بين أجهزة الأمن وبين أي جهاز آخر يخدم الحجيج، فالهدف واحد يتمثل في تقديم كافة التسهيلات لضيوف الرحمن إيمانًا من الجميع بسمو الرسالة وعلو الهدف وكلنا جنود مجندة في هذا البلد المعطاء لنحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة لحفظ الأمن والأمان لكافة قاصدي بيت الله الحرام.

وشدد الفريق الحربي على أنه لا حج بدون تصريح، ولن يتم المجاملة في هذا، ومن خلال التقارير يلمس الجدية والحزم في تنفيذ هذا الأمر ليحقق الجميع تطلعات القيادة الرشيدة في ضبط الحج وتطبيق تنظيماته.