الفلاحي: مهرجان ولي العهد للهجن رفع طموحات الملاك والمدربين

المواطن - واس

يعد مضمر الهجن سيف بن عيسي الفلاحي أحد أشهر مضمري الهجن على مستوى دول الخليج العربي عامة ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص.

وحقق الفلاحي الفوز في عدد من الاشواط الرئيسية في مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية الذي يقام على أرضية ميدان محافظة الطائف.

ورفع الفلاحي خلال لقاء صحفي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس الإتحاد الدولي للهجن، وإلى صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الإتحاد السعودي للهجن على هذآ الدعم الكبير للهجن وملاكها، ما شهده مهرجان ولي العهد للهجن من نقلة نوعية في الإعداد والتنظيم على إقامة هذا المحفل الرياضي العملاق الذي حقق في عامه الأول شهرة عالمية وحضورا لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك في المهرجان أكثر من 11 ألف مطية .

وقال الفلاحي “بلا شك الدعم السخي من قيادة المملكة الرشيدة، رفع معنويات ملاك الهجن ومدربيها. والمهرجان تميز في جميع أعماله وتنظيمه وكان له تأثير كبير على السباقات وعلى الهجن، وعلى عمليات البيع والشراء التي شهدت ارتفاعاً كبيراً” وعن مشاركته في مهرجان ولي العهد بين الفلاحي انه منذ العام الماضي وهو يعد العدة ويعمل على تجهيز مطاياه استعدادا لهذا الموسم الكبير.

وأكد أنه منذ منتصف شهر رمضان الماضي قام بإحضار مطاياه من دولة الإمارات العربية المتحدة الي ميدان محافظة الطائف للهجن، معربا عن سعادته الكبيرة لفوزه في عدد من الاشواط الرئيسية للمهرجان.

وقال الفلاحي “نتطلع للفوز في أشواط الختام ونتمنى ذالك من أجل السلام على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه من كل مكروه”.