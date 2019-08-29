الفيحاء والحزم الأقل دقة بالتمرير في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الفيحاء والحزم التي ستُقام، مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى تقارب المستوى بين الفيحاء والحزم قبل مباراتهما المرتقبة اليوم.

وأضافت أن الفيحاء “67.3%”، والحزم “68.1%”، حققا أقل نسبة دقة في التمرير خلال منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وخطف الثلاث نقاط، فيما يطمح الحزم لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة، فيما يتواجد الحزم في المركز الثامن بنقطة واحدة أيضًا.