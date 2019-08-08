الفيحاء يتعاقد مع البرتغالي مارتينيز

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي إجراءات التوقيع مع البرتغالي أرسينيو مارتينيز قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي موريرنسي.

ونشر حساب نادي الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب مارتينيز وهو بقميص الفريق البرتقالي بعد توقيعه عقود انضمامه لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر، مع أفضلية التجديد لسنة إضافية.

وكان مارتينيز قد وصل أمس الأربعاء إلى مقر معسكر الفيحاء في هولندا، واجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، قبل أن تتم مراسم توقيع العقد بمقر إقامة الفريق الأول لكرة القدم بحضور عضو مجلس الإدارة حسام الربيعة.

ويلعب مارتينيز صاحب الـ29 عامًا في مركز الجناح، ويملك خبرة كبيرة، حيث سبق لعب في عدد من الأندية البرتغالية والبلغارية، ومنها؛ موريرنسي، سسكا صوفيا، ليتيكس لوفيتش ونادي أوس بيلينينسيس.