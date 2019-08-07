الفيحاء يختتم معسكر هولندا

المواطن - مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، اليوم الأربعاء، معسكره الخارجي في هولندا، والذي استمر لمدة 23 يومًا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء حصة تدريبية على ملعب نادي إيه زد الكمار الهولندي، وتركزت على تعزيز الجوانب الفنية والتكتيكية وتنظيم خطوط الفريق والتمركز السليم.

وتخلل مران الفيحاء مجموعة من التدريبات اللياقية وتقوية العضلات، فيما أجرى حراس المرمى تمارينهم تحت إشراف مدرب الحراس كارلوس مانويل.

وفي ختام مران الفيحاء اليوم، أجرى المدير الفني خورخي سيماو مناورة مع فريق أي زد الكمار الأولمبي، وطبق خلالها مجموعة من الجمل التكتيكية والتمارين الفنية.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء 4 مباريات ودية خلال معسكر هولندا، وفاز في مباراتين ضد سخاوزي الهولندي وأوفي كريت اليوناني، وتعادل مع ASWH، وهُزم ضد الشارقة الإماراتي.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة الفيحاء، يوم غد الخميس، عائدة إلى السعودية، على أن يعاود الفريق الأول لكرة القدم تمارينه بمقر النادي يوم الثلاثاء المقبل.