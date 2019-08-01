الفيحاء يستعير مدافع الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي إجراءات التوقيع مع المدافع عون مطلق السلولي قادمًا من صفوف الاتحاد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ونشر حساب نادي الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للمدافع عون السلولي بقميص الفريق البرتقالي بعد توقيع عقود انضمامه رسميًا، لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

ووصل عون السلولي، مساء اليوم الخميس، إلى مقر معسكر الفيحاء في هولندا، ووقع عقد انضمامه رسميًا بحضور الرئيس التنفيذي عثمان الشنيفي، عضو مجلس الإدارة حسام الربيعة ومدير الفريق محمد السليمان وإداري الفريق مساعد الثبيتي.

وتدرج عون السلولي صاحب الـ21 عامًا في الفئات السنية المختلفة لنادي الاتحاد قبل أن يوقع معه كلاعب محترف في عام 2017.

ومثّل السلولي الفئات السنية للمنتخب السعودي حيث حقق وصيف كأس آسيا لدرجة الشباب في البحرين 2016، كما ساهم في تأهل الأخضر إلى مونديال كأس العالم للشباب في كوريا عام 2017.