الفيحاء يضم هاني الصبياني

المواطن - محمد سمعه

وقّع نادي الفيحاء، اليوم مع اللاعب هاني الصبياني مدافع النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجديد.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الفيحاء عبر تويتر، أن اللاعب هاني الصبياني انضمّ إلى صفوف الفريق البرتقالي لتدعيم مركز المدافع والظهير الأيسر في الموسم الجديد.

ويُذكر أن نادي الفيحاء، كان احتلّ المركز الثاني عشر في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.

ويسعى نادي الفيحاء، للتعاقد مع أقوى الصفقات، خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تقديم مباريات ونتائج إيجابية في الموسم الجديد 2019-2020.

جدير بالذكر أن الأهلي، أنهى الدوري في موسم 2018-2019، محتلًا المركز الرابع ليتأهل إلى الملحق الآسيوي بـ دوري أبطال آسيا في العام المقبل.