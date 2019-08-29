الفيحاء يقلب الطاولة على الحزم في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الفيحاء من تحويل تأخره في النتيجة أمام نادي الحزم، للفوز بثنائية مقابل هدف في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وكان الحزم، تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب عبدالرحمن اليامي مستغلًا خطأً قاتلاً من الأردني عامر شفيع حارس مرمى الفيحاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الحزم بهدف دون رد سُجل في الدقيقة الـ44.

وفي الشوط الثاني، كشر نادي الفيحاء عن أنيابه الهجومية، حيث تمكن اللاعب عبدالكريم القحطاني من إحراز الهدف الأول للفيحاء بالدقيقة الـ50.

وبالدقيقة التسعين، نجح روني فيرنانديز في إحراز هدف الفوز للفيحاء بطريقة جميلة.

وكانت مباراة الفيحاء والحزم، أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وفي مباراة أخرى، أُقيمت اليوم الخميس تمكن نادي العدالة من الفوز على ضمك برباعية دون رد، حيث تقدم العدالة بالهدف الأول عبر اللاعب ميدوين بيتيغي في الدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول.

وأضاف العدالة الهدف الثاني عبر اللاعب أليو سيسي في الدقيقة الأربعين، وسجّل بعدها اللاعب كاروليس أندريا الهدف الثالث لنادي العدالة من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة والأربعين.

وفي الشوط الثاني، أضاف اللاعب حسين أحمد العيسى، الهدف الرابع للعدالة بطريقة جميلة في الدقيقة الثالثة والثمانين.

وأُقيمت مباراة، العدالة وضمك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.