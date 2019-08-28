الفيحاء يُنهي عقد مجرشي بالتراضي

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي إنهاء عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم، عبدالعزيز مجرشي بالتراضي بين الطرفين ومنحه مخالصة مالية نهائية.

وقدمت إدارة نادي الفيحاء الشكر للاعب عبدالعزيز مجرشي على ما قدمه خلال فترة تواجده في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، متمنين له التوفيق في خطوته المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء قد بدأ منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل السلبي ضد الفيصلي.