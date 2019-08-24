الفيصلي والفيحاء يرتضيان التعادل

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي الفيصلي في فخ التعادل السلبي أمام نادي الفيحاء، اليوم، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

خيم التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول، واستمر الحال نفسه في الشوط الثاني دون وجود لأي محاولات هجومية خطيرة من قبل الفريقين، ليرتضي كل من الفيصلي والفيحاء بالحصول على نقطة من المباراة.

وكانت مباراة الفيصلي والفيحاء أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مدينة المجمعة.

وقبل إقامة مباراة الفيصلي والفيحاء، كان الفيصلي أعلن بالأمس عن تعاقده مع اللاعب أحمد أشرف على سبيل الإعارة من نادي الهلال ولمدة موسم واحد.

وذكر الفيصلي، عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن إدارة النادي برئاسة فهد المدلج تقدمت بشكرها لإدارة الهلال على سرعة إنهاء الإجراءات.

ولم يشارك أحمد أشرف كثيرًا مع نادي الهلال في الموسم الماضي؛ وذلك بسبب عدم اعتماد أي مدرب عليه في التشكيل الأساسي.

وكان الفيصلي تعاقد أيضًا مع اللاعب يوسف الجبلي لمدة موسمين، وذلك بعد نجاحه في اجتياز الفحص الطبي.