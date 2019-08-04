الفيصلي يفوز على أبولون لاريسا بخماسية

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في الفوز على نظيره أبولون لاريسا اليوناني بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد.

وخاض المدير الفني لفريق الفيصلي بريكليس شاموسكا مباراة أبولون لاريسا اليوناني باللاعبين البدلاء؛ أملًا في تجهيزهم قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019/ 2020.

وسجل رمزي صولان ثلاثة أهداف خلال مباراة الفيصلي ضد أبولون لاريسا اليوناني، فيما أحرز هدفًا واحدًا كل من عبدالله القحطاني وأحمد العنزي.

ومن المقرر أن يغادر الفيصلي الليلة إلى العاصمة السلوفينية، تمهيدًا لملاقاة أولمبيا ليوبليانا، يوم غد الاثنين، في آخر تجاربه الودية خلال المعسكر الخارجي الذي ينتهي، يوم الثلاثاء.