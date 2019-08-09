الفيصلي يُقدم عرضه لضم نجم الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يرغب النادي الفيصلي في ضم عبدالرحمن الغامدي، مهاجم نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت تقارير صحافية، أن نادي الفيصلي تقدم بعرض رسمي لـ الاتحاد من أجل إقناع العميد بالتخلي عن عبدالرحمن الغامدي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الفيصلي أبدى استعداده التام، لمنافسة نادي الرائد على التعاقد مع اللاعب عبدالرحمن الغامدي.

وأصبح عبدالرحمن الغامدي، خارج حسابات خوسيه لويس سييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الاتحاد، وذلك منذ بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويُذكر أن الفيصلي كان سبق له الاهتمام بضم محمد السهلاوي، مهاجم النصر السابق، لكن الأخير أتم انتقاله لصفوف نادي الشباب في الميركاتو الصيفي الجاري.