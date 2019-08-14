الفيصلي يُلاقي الرائد وديًّا

المواطن - مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لمواجهة نظيره الرائد وديًّا، استعدادًا لانطلاق منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وأوضح حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة بريكليس شاموسكا قرر خوض مباراة ودية ضد الرائد، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب نادي الزلفي.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأربعاء، وتركزت على الجوانب التكتيكية، كما أجرى شاموسكا مناورة على جزء من مساحة الملعب.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي سيواجه نظيره الفيحاء، يوم 24 من شهر أغسطس الجاري، في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.