الفيصل: أكثر من 2.4 مليون حاج أدوا المناسك.. وانخفاض نسبة المخالفين لـ29%

المواطن - مكة المكرمة

أعلن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة ورئيس اللجنة المركزية للحج، اليوم الثلاثاء، انخفاض نسبة الحجاج المخالفين هذا العام بنحو 29% مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن إجمالي عدد الحجاج بلغ هذا العام أكثر من مليونين وأربعمائة ألف.

وقال الفيصل، في مؤتمر صحافي: إن نصف مليون حاج تلقوا الخدمات الطبية هذا العام.

وأضاف رئيس لجنة الحج المركزية أنه تم إجراء 363 عملية قلب مفتوح وقسطرة للحجاج، الذين وصل عددهم هذا الموسم أكثر من 2.4 مليون.

وكشف الفيصل أن هناك مشاريع تطويرية عدة تعمل المملكة على تحقيقها في المستقبل القريب، موضحًا أن “القيادة دائمًا ما تصب اهتمامها لراحة ضيوف الرحمن”.

وذكر رئيس لجنة الحج المركزية أنه تم ضخ 41 مليون متر مكعب من المياه، مثمنًا جهود المشاركين في الحج ومن ساهموا في نجاحه.

وأضاف: نتطلع أن تصل مبادرة طريق مكة لكافة دول العالم الإسلامي، موضحًا أن تحديد أعداد الحجاج في كل بلد اتخذ بالإجماع بين الدول الإسلامية.

وأكد الأمير خالد الفيصل أن هناك أسعارًا محددة لكل فئات الحج.