عبدالعزيز الفيصل : الأمير محمد بن سلمان دعم الأندية بـ1.64 مليار ريال

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بدعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للأندية السعودية خلال الفترة الماضية.

وقال الفيصل خلال حفل تدشين الدوري السعودي للمحترفين: “أرفع باسمكم وباسم كل الرياضيين خالص الشكر والتقدير للأمير محمّد بن سلمان الذي أولى اهتمامًا خاصًّا بقطاعنا الرياضي بصورة عامة ودوري كرة القدم بصفة خاصة”.

وتابع رئيس الهيئة العامة للرياضة تصريحاته قائلًا: “آخر ما قدمه الأمير محمد بن سلمان كان دعمًا سخيًّا بقيمة 1.64 مليار ريال لكافة أندية دوري المحترفين التي وجدت من سموه دعمًا كبيرًا وغير مسبوق في تاريخها”.

وأعلن الفيصل عن إطلاق اسم ولي العهد على النسخة الجديدة من الدوري السعودي للمحترفين تقديرًا وعرفانًا بهذه المبادرات العملاقة، وتابع: “وستصبح مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهي التسميّة التي نعتز بها جميعًا كجزء بسيط من تقدير ومحبة نكنها كرياضيين لسموه”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد نجح في التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع الهلال.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 22 من شهر أغسطس الجاري.