الفيصل: نأمل أن تصل مبادرة طريق مكة لكل الدول الإسلامية

المواطن - مكة المكرمة

قال الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية: “نأمل أن تصل مبادرة طريق مكة لكل الدول الإسلامية؛ ليستفيد منها كل مسلم في رحلته الإيمانية”.

وأضاف الفيصل، في مؤتمر صحفي عقده في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة بمشعر منى اليوم الثلاثاء: “الحاج من خلال المبادرة لا ينتظر أكثر من نصف ساعة في أي مطار سعودي”.

وأشار إلى أنه سيتم “إنشاء أول نموذج لتطوير مشعر منى بعد موسم الحج الحالي”.

وقال الفيصل: ”لا سياسة في الحج، مهمتنا تجاه الحاج هي توفير الراحة والطمأنينة والسكينة لتأدية العبادة التي أمرهُ الله بها في هذه الأماكن وفي هذه الأيام”.