الفيصل يشيد بأداء لجنة الحج المركزية ويوجه باستمرار العطاء

المواطن - مكة المكرمة

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، شكره وتقديره لكافة الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن خلال حج العام الحالي.

وخصّ الأمير خالد الفيصل بالشكر الجهات أعضاء لجنة الحج المركزية، والتي كان لتكامل أعمالها وتضافر جهودها الأثر الكبير في إنجاح حج هذا العام، بفضل الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات لخدمتهم، مشيداً سموه بالجهود الكبيرة لرجال الأمن، والذين كانوا مثالاً يُقتدى به في حسن التعامل وعكس الصورة الحقيقية عن الإنسان السعودي.

وأكد سموه على ضرورة مواصلة الجهات أعمالها وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن خلال الجزء المتبقي من موسم الحج حتى تمام مغادرتهم وعودتهم لبلادهم سالمين غانمين.