القبض على باكستاني بدت عليه تصرفات غريبة أثناء قيادة حافلة ركاب بمكة
بدت عليه تصرفات غريبة

القبض على باكستاني بدت عليه تصرفات غريبة أثناء قيادة حافلة ركاب بمكة

2019/08/18
الساعة 7:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مكة المكرمة

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم (باكستاني الجنسية) كان يقود حافلة داخل العاصمة المقدسة بشكل غير نظامي وتبدو عليه تصرفات غير طبيعية.

وأفادت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :