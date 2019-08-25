القبض على متسلل سرق هواتف بقيمة 360 ألف ريال في الرياض

المواطن - الرياض

قبضت شرطة الرياض على مقيم مغربي تسلل إلى مجمعين تجاريين للاتصالات، واستولى على مجموعة من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية والإلكترونية تقدر قيمتها بـ360 ألف ريال.

وأوضحت شرطة الرياض، بحسب المتحدث الإعلامي، أن المتابعة لجرائم الاعتداء على الأموال ووفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، تم القبض على المغربي- في العقد الخامس من العمر- والتحفظ على مبالغ مالية تجاوزت 93 ألف ريال عُثر عليها بحوزته.

ولفت متحدث شرطة الرياض إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.