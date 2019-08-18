مغتصب الحفر بقبضة الأمن.. روّج لممارسة الرذيلة مع الأطفال

المواطن - حفر الباطن

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على شخص تورّط في ممارسة الرذيلة مع عدد من الأطفال في حفر الباطن.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام شخص بالمجاهرة والترويج لممارسة الرذيلة مع الأطفال من خلال محادثة مصورة تم تداولها تحت عنوان مغتصب الحفر.

فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم في ذلك، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة المنطقة الشرقية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

وكانت “المواطن” نشرت في وقت سابق مطالب المواطنين بسرعة القبض عليه وإنزال أشد العقوبة به.

وطالب بعض المغردين عبر وسم مغتصب الحفر، بتوقيع أقسى العقوبة على هذا الشخص بسبب بشاعة الجريمة التي ارتكبها بحق الأطفال الأبرياء، فضلاً عن نشره لصور الجريمة.