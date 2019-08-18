القبض على 5 جناة أصابوا وافدين بمسدس وسرقوا مركبتهما و80 ألف ريال

المواطن - الرياض

نجحت شرطة الرياض في القبض على أربعة مواطنين ويمني تورطوا في إصابة وافدين بسلاح ناري وسرقة 80 ألف ريال.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغاً في تمام الساعة (١٠:٣٠) من مساء يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/١٢/١٤ عن اعتداء مسلح على وافدين، وسلب مركبتيهما ومبلغ مالي جاوز (٨٠.٠٠٠) ريال وكمية من بضاعة التبغ، بعد إصابتهما بأعيرة نارية من سلاحٍ ناري نوع (مسدس) وذلك بحي بدر جنوب العاصمة الرياض.

وتابع: وقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن كشف هوية الجناة والقبض عليهم (أربعة مواطنين ويمني / تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نُسب إليهم وتم في حوزتهم ضبط السلاح المستخدم والمركبتين المسلوبتين ومبلغ مالي نقدي، كما اتضح من استجوابهم تورط أحدهم بارتكاب حادثة سلب مبلغ (١٥٥.٠٠٠) ريال بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٥هـ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها.