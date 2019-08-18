القرني : أرقع بالاستغفار ثقوب قميص عملك

المواطن - الرياض

في هذه الأيام الطيبة يتقرب المسلمون إلى الله بالعمل الصالح والدعاء والاستغفار.

وعبر وسم بالاستغفار تُفرج الهموم تسابق المسلمون في الدعاء والاستغفار راجين من الله الرحمة والمغفرة.

الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني كان من بين المشاركين بالوسم حيث غرد قائلاً: أرقع بالاستغفار ثقوب قميص عملك، وشيّد به جدار سعيك، واغسل به أدران ثيابك وأبشر بالمغفرة والرضوان، ففي الحديث: “مَنْ أكثرَ منَ الاستغفارِ، جعلَ اللهُ لهُ منْ كلِّ همِّ فرجًا، ومنْ كلِّ ضيقٍ مخرجًا، ورزقَهُ منْ حيثِ لا يحتسبُ”.

أما محمد فقد تحدث عن فضائل الاستغفار بالقول: “الاستغفار من أنفع ما يُعين على التوفيق والتيسير، فمن لزمه جعل الله له البركة في جميع جوانب حياته فـ استثمروا أوقاتكم بالاستغفار”.

واستشهد “أبو معاوية ” بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيما معناه: (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم) وفي هذا الحديث يحثّ النبي على الاستغفار وأن من عصى الله فعليه أن يستغفر وليس فيه تجويز لفعل المعاصي.

بدورها قالت لُجين: الاستغفار يزيل الهموم وبه يتحقق المستحيل .. فمن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيما .. مهما اسودَ ماضيك بالاستغفار تشرق الروح من جديد.

واستدل مغرد آخر بقول أبي موسى رضي الله عنه: كان لنا أمانان، ذهب أحدهما وهو كون الرسول فينا، وبقي الاستغفار معنا، فإذا ذهب هلكنا.

وتابع: كثير من الناس في هذه الأيام التي نعيشها يبحث عن أمن وأمان له من هذه الفتن والمحن والابتلاءات التي نعيشها، ومن أعظم وسائل الأمن الاستغفار.