القلق يتسلل لـ قلوب عشاق المرينغي بعد لقاء الريال ضد بلد الوليد

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الريال ضد بلد الوليد بالأمس في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

ورغم أن ريال مدريد تقدم بالنتيجة في مباراة الريال ضد بلد الوليد، حيث سجل الفرنسي كريم بنزيمة الهدف الأول للريال بالدقيقة الثالثة والثمانين، جاء الردّ سريعًا عن طريق اللاعب سيرخيو غوارديولا نافارو الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة التاسعة والثمانين لفريقه.

شعر جمهور ريال مدريد بالقلق بسبب أداء الفريق في مباراة الريال ضد بلد الوليد، خاصة أنهم تمنوا الفوز في المباراة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني ليُصبح الفارق ست نقاط بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث تعثر الأخير في الجولة الأولى بالخسارة أمام أتليتك بلباو.

لم يُشارك البلجيكي إدين هازارد في مباراة الريال ضد بلد الوليد، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق الموسم، وتواجد الويلزي غاريث بيل في تشكيل الريال للقاء بعدما كان قريبًا من الرحيل عن النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية.

تلقى نجما ريال مدريد، الألماني توني كروس والبرازيلي كاسيميرو البطاقات الصفراء خلال مباراة الريال ضد بلد الوليد، بينما تلقى اللاعب فيدي من بلد الوليد بطاقة صفراء وحيدة في اللقاء.

وقبل انطلاق مباراة الريال ضد بلد الوليد، لم يقدم ريال مدريد الأداء القوي والمنتظر منه خلال الفترة التحضيرية والاستعدادية للموسم الجديد 2019-2020 حيث تلقى هزيمة قاسية وديًا من أتلتيكو مدريد بسباعية مقابل ثلاثة أهداف، وفاز بصعوبة وديًا على بايرن ميونيخ الألماني.

ومن المنتظر أن يُواجه ريال مدريد فريق فياريال في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل الموافق الأول من سبتمبر، حيث يرغب الفريق الملكي في الفوز بعد التعادل في لقاء الريال ضد بلد الوليد.