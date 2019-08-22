القمة هدف عمر السومة مع الأهلي

المواطن - مروة نبيل

يأمل السوري عمر السومة الظهور بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الموسم، واستعادة لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعد عمر السومة هو الهداف الأجنبي التاريخي لمنافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 103 أهداف، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، التي وصفت النجم السوري بأنه على “القمة”.

وأضافت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن عمر السومة هو ثاني هدافي بطولة الدوري السعودي للمحترفين بين جميع اللاعبين بعد النجم ناصر الشمراني بـ126 هدفاً، ومتساويًا مع محمد السهلاوي.

واعتاد عمر السومة على المنافسة على هداف الدوري السعودي للمحترفين، حيث تُوج باللقب 3 مرات على التوالي، وكان منافسًا قويًا على اللقب خلال الموسمين الماضيين.

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الخميس، مباراة الأهلي ضد العدالة ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.