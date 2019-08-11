القويحص يشرف ميدانياً على مسالخ مكة

المواطن - واس

تفقد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم مسلخي المعيصم والعكيشية النموذجيين لمتابعة سير الأعمال المنجزة والإشراف على صيانة ونظافة وحدات الذبح والتي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الأهالي و المواطنين والمقيمين خلال يوم عيد الأضحى المبارك وايام التشريق .

وأوضح معاليه أن الأمانة قد وضعت كافة الترتيبات الكفيلة بتحسين أداء المسالخ ووحدات الذبح وفق أعلى معايير الجودة التشغيلية خلال الموسم، حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية (37) ألف رأس من الأنعام في اليوم، مؤكداً على ضرورة تكثيف الأعمال الرقابية من خلال اللجان العاملة والإشراف على أعمال المقاولين المتعاقدين لنظافة المسالخ الخمسة بمكة المكرمة ووحدات الذبح الثمانية بالمشاعر المقدسة.

وكان معاليه قد وقع عدداً من عقود المشاريع الخاصة بنظافة المسالخ بمكة المكرمة ووحدات الذبح بالمشاعر المقدسة لصيانتها ونظافتها وتشغيلها وفق أفضل الطرق الصحية وازالة وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الاصحاح البيئي، وتوفير جميع المعدات اللازمة وذلك حرصاً على اداءها بأفضل الطرق الصحية والتخلص من مخلفات الذبح بالطرق الآمنة.

وأشار معالى الأمين إلى تشكيل عدد من الفرق الميدانية من إدارة المسالخ و من مختلف إدارات الأمانة لمتابعة ذبح الأضاحي ومراقبة المواشي، مشدداً على مضاعفة الجهود في مختلف الأعمال والمشروعات، وتكثيف الرقابة على المسالخ وحظائر الأنعام بمكة المكرمة، و ضرورة اتّباع جميع الاشتراطات الصحية لضمان تقديم هذه الخدمة بطرق سليمة وتوفير الأجواء الصحية وتطبيق الاشتراطات البلدية، و رفع مستوى الأداء لجميع العاملين وتفعيل الطرق الآلية الحديثة التي استحدثتها الأمانة هذا الموسم والتي يتم بوساطتها الذبح والإجراءات الاحترازية لضمان المحافظة على عملية الإصحاح البيئي .