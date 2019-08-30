القيادة الرياضية السعودية تُبهر العالم

المواطن - محمد سمعه

لا تزال نجاحات القيادة الرياضية السعودية متواصلة، وذلك بعد التنظيم المُشرف لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، والمُقامة حاليًّا في مدينة الدمام.

وأشاد الناقد الرياضي علي كميخ بقدرة القيادة الرياضية السعودية على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية العالمية في المملكة قائلًا: كل الفعاليات التي تُقام على أرض السعودية، هي نتيجة لثقة الاتحادات العالمية في المملكة.

وأكد محمد المنيع، رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، في وقت سابق، أن الملف السعودي كان الأقوى، لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية في كرة اليد.

نجاحات مستمرة:

وتحدث محمد المنيع قائلًا: الملف السعودي تنافس مع ملفات من خمس دول على استضافة بطولة سوبر جلوب، لكن الملف السعودي كان الأقوى ونجحنا في استضافة البطولة بفضل وجود طفرة في رياضتنا ودعم مميز من القيادة.

كما قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية: إنه تم الاستعداد لسباقات فورمولا إي الدرعية.

وكتب تغريدة عبر حسابه في “تويتر” في الثالث من أغسطس الجاري: “العام الماضي انطلقنا من الدرعية.. وتابع العالم حدثًا تاريخيًّا بخطوات كبيرة نحو المستقبل”.

وكانت بطولة كأس العالم للأندية في اليد، انطلقت بداية من السابع والعشرين من أغسطس الجاري، وتنتهي في الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.

وشارك في البطولة برشلونة، ونادي الدحيل القطري بطلًا للقارة الآسيوية، وفريقا مضر والوحدة كممثلين عن السعودية في البطولة العالمية.

وتواجد أيضًا نادي فاردار المقدوني بطل القارة الأوروبية، ونادي الزمالك المصري بطل القارة الإفريقية في البطولة، كما شارك نادي كيل الألماني ونادي جامعة سيدني الأسترالي، ونادي تاوباتي البرازيلي، وفريق نيويورك سيتي من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستضيف مدينة الدمام في الفترة من 27 أغسطس وحتى 31 من الشهر ذاته للمرة الأولى بطولة كأس العالم للأندية في كرة اليد “سوبر جلوب” للمرة الأولى بمشاركة 10 فرق، منذ النسخة الأولى لمونديال أندية اليد والذي انطلق في عام 1997.

وسبق للسعودية استضافة مباراة السوبر الإيطالي في كرة القدم بين ناديي ميلان ويوفنتوس في إبريل الماضي، بجانب استضافة عروض عالمية في لعبة المصارعة الحرة.

علي كميخ : كل الفعاليات التي تقام على أرض المملكة العربية السعودية هي نتيجة لثقة الإتحادات العالمية في المملكة #الحصاد_الرياضي#سوبر_جلوب_في_السعودية pic.twitter.com/WLbL9d21m5 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 27, 2019