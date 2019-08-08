الكشف عن سبب خسارة الأهلي الثقيلة

المواطن - محمد سمعه

صدم الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي عشاقه ومحبيه، وذلك بعد الخسارة الكبيرة من الهلال برباعية مقابل هدفين أول أمس الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويحتاج النادي الأهلي لمعجزة كروية بالفوز على الهلال في ملعب جامعة الملك سعود في إياب دور الـ16 بفارق ثلاثة أهداف من أجل ضمان التأهل لدور الثمانية.

كشف الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق الأهلي الأول لكرة القدم، سبب الخسارة أمام الهلال قائلًا بأن الأخطاء الدفاعية للاعبي خط الدفاع في الأهلي كلّفتهم الخسارة بنتيجة ثقيلة.

وأشار الأمير منصور بن مشعل إلى أن الخسارة برباعية أمر غير جيد مضيفًا أن إعداد لاعبي الأهلي للمباراة وللموسم الجديد كان جيدًا.

أما الناقد الرياضي حسن عبدالقادر فقال: الخلل في النادي الأهلي خلل فني وإداري، بالطبع أثر على اللاعبين داخل الملعب.

وأضاف حسن عبدالقادر: فريق الأهلي لم يتغير بأي شكل من الأشكال عن الموسم الماضي، بل قد يكون أقلّ عطاء وقدرة وإمكانيات ولاعبين عن الموسم الماضي.

قال الناقد الرياضي عدنان جستنيه حول مباراة العودة: لا أعتقد أن الأهلي قادر على العودة إلا في حدوث معجزة أمام الهلال، وهذا واقع، ومستوى الفريقين يؤهلك للقول إن الهلال أقوى.

أما المدرب الوطني المخضرم محمد الخراشي فقال: حظوظ الفريقين مازالت قائمة، وكل شيء وارد في عالم كرة القدم.

"حسن عبد القادر" الناقد الحصري لـ #قناة_24_الرياضية : الخلل في النادي #الاهلي فني و إداري و الخلل في الأداء داخل الملعب#الحصاد_الرياضي #الاهلي_والهلال pic.twitter.com/JHNlxZqBHL — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 7, 2019

"حسن عبد القادر" الناقد الحصري لـ #قناة_24_الرياضية : فريق #الاهلي لم يتغير بأي شكل من الأشكال عن الموسم الماضي بل قد يكون اقل عطاء و قدرة و إمكانيات و لاعبين عن الموسم الماضي #الحصاد_الرياضي #الاهلي_والهلال pic.twitter.com/D5T3uQPoHq — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 7, 2019