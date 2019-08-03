الكشف عن شبكة عملاء جديدة لقطر في الكونجرس

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

كشفت صحيفة ديلي بيست الأمريكية عن شبكة جديدة لعملاء قطر في الكونجرس، والتي سعت لتنفيذ أجندة واضحة ومحددة لخدمة الدوحة في السنوات القليلة الماضية في الولايات المتحدة بشكل رئيسي.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن قطر لديها العديد من الصلات في الكونجرس خلال الفترة الماضية، أبرزها جون موران، والذي كان أحد جنودها الخفيين في المجلس التشريعي الأمريكي خلال العام الماضي.

تجنيد الأعضاء

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن قطر كانت تسعى من خلال جون موران تجنيد العديد من العناصر في الكونجرس نظير المال، وهو الأمر الذي اتضح من خلال تبني عدد من الأعضاء، وبالأخص من الحزب الديمقراطي لأجندة الدوحة في الفترة الماضية.

واستعان موران بالعناصر والأعضاء الذين تم تجنيدهم في الكونجرس لحماية قطر، ومن ثم تخفيف من حدة اللهجة التي كان البيت الأبيض ينظر بها إلى قطر، خاصة فيما يتعلق بدعم وتمويل العناصر الإرهابية بشكل واضح.

تغيير السمعة

وبشكل عام، كشف عدد من التقارير الأمريكية عن صلات تجمع قطر بالعديد من الجامعات في الولايات المتحدة، أبرزها جورج تاون، والتي حصلت على مبالغ ضخمة من قطر خلال العامين الماضيين.

وحسب القوانين الأمريكية، يُطلب من الجامعات الإبلاغ عن العقود والهدايا التي تزيد عن 250 ألف دولار في السنة.

وكشفت تلك التقارير عن توجهات الدوحة السياسية من وراء هذه الأنشطة، والتي تهدف لممارسة نفوذ سياسي ضخم على تلك المؤسسات التعليمية، والتي بدورها تتمتع بدوائر معارف مختلفة ومتعمقة سواء في المطبخ السياسي أو بوسائل الإعلام الأمريكية المختلفة.