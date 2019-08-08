الكويت تتسلم رفات 48 كويتيًا قتلهم نظام صدام
عُثر عليهم بمقبرة جماعية بالصحراء

الكويت تتسلم رفات 48 كويتيًا قتلهم نظام صدام

2019/08/08
الساعة 5:39 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - متابعة

سلّم العراق اليوم الخميس رفات 48 كويتيًا فُقدوا خلال حرب الخليج التي اندلعت عام 1991 عندما أرسل صدام حسين قواته إلى الكويت لاحتلالها.

ووُضعت الرفات داخل توابيت ملفوفة بالعلم الكويتي خلال أول عملية تسليم منذ الإطاحة بصدام حسين في حرب بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003.

وتقول الكويت: إن نحو 605 أشخاص، معظمهم كويتيون، فُقدوا خلال الاحتلال الذي استمرّ سبعة أشهر والحرب التي تلته.

وقال مسؤولون عسكريون عراقيون: إن الرفات عُثر عليها في مارس بمقبرة جماعية في صحراء تبعد نحو 170 كيلومترًا غربي مدينة السماوة.

وذكر الجيش العراقي ومسؤولون في قطاع الصحة أثناء مراسم التسليم أن نتائج الفحوص التي أُجريت على الرفات أكدت هوية أصحابها.

وقال اللواء حازم قاسم: إن الحكومة العراقية عازمة على مواصلة البحث عن بقية رفات الكويتيين وإعادتهم إلى ذويهم.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :