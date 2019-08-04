اللاعب الاستثماري سلاح ذو حدين للأندية

المواطن - محمد سمعه

تُعد أندية الهلال والشباب والوحدة أكثر الأندية التي تحتوي على لاعبين استثماريين، حيث يفكر كل نادٍ منهم في تسويق اللاعبين الذين لن يجدوا مكانًا لهم في التشكيل الأساسي في الموسم الجديد 2019-2020.

وقالت تقارير صحافية: إن الاتحاد السعودي لكرة القدم يُفكر في إعادة بند اللاعب الاستثماري، والذي يسمح للأندية بتسويق لاعبيها سواء بالبيع أو بالإعارة من أجل التعاقد مع بدلاء أجانب لهم يُفيدون الفريق في المرحلة المقبلة.

وحول هذا الشأن قال المحامي والمستشار القانوني فهد بارباع: إعادة بند اللاعب الاستثماري سوف يُسهل على الأندية التوقيع مع لاعبين جدد لأنه سوف يرفع أي لاعب أجنبي غير مرغوب فيه لقائمة الاستثمار.

وتابع فهد بارباع: بند اللاعب الاستثماري، هو سلاح ذو حدين للأندية لأن اللاعب غير السعودي، فور علمه بتحويله إلى قائمة الاستثمار، سيحتج ضد ناديه للفيفا وسيحصل على قيمة الشرط الجزائي في عقده أو سيحصل على باقي مستحقاته المالية من النادي.

يواجه نادي الهلال موقفًا صعبًا في الفترة الحالية، حيث يتواجد في صفوفه فوق الـ8 أجانب، ويرغب الهلال في أن يسوق البعض منهم، وعلى رأسهم المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو ومواطنه المدافع ألبرتو بوتيا.

وقيل إن الهلال سيجب عليه دفع مبلغ مالي يصل إلى 15 مليون ريال لمخالصة سوريانو.

أما نادي الشباب فيفكر هو الآخر في تسويق اللاعب البرازيلي صوماليا، حيث يُسابق الشباب الزمن من أجل تسويق اللاعب والاستفادة منه ماليًّا قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

المحامي و المستشار القانوني "فهد بارباع" : اعادة اللاعب الاستثمار سوف يسهل على الاندية التوقيع مع لاعبين جدد لانه سوف يرفع أي لاعب لا يرغب فيه لقائمة الاستثمار #الهلال #الاهلي #النصر #الاتحاد #الشباب #الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/izvSfVBTPF — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 2, 2019