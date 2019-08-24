اللحظات الأخيرة تُسقط مان يونايتد ضد كريستال بالاس

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس- منذ قليل- في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز كريستال بالاس بثنائية مقابل هدف.

وكانت مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، أُقيمت على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر البريطانية.

بدأ الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، بضغط هجومي من قبل فريق مانشستر يونايتد والذي قاتل بكل قوة من أجل إحراز الهدف الأول.

وتمكن نادي كريستال بالاس من إحراز الهدف الأول في الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، عبر اللاعب الغاني جوردان أيوا في الدقيقة الثالثة والثلاثين، بعد خطأ دفاعي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، بتقدم نادي كريستال بالاس بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، أهدر اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ركلة جزاء لصالح فريقه في الدقيقة السبعين.

وبعد معاناة، تمكن نادي مانشستر يونايتد من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب دانيل جيمس في الدقيقة التسعين من عمر المباراة بطريقة جميلة.

لم تستمر أفراح مان يونايتد ضد كريستال بالاس، كثيرًا حيث تمكن الأخير من إحراز هدف الفوز القاتل عبر اللاعب باتريك فان انهولت في الدقيقة الثالثة والتسعين.

تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند أربع نقاط بعد الخسارة في مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس والتي أُقيمت اليوم.

وقبل إقامة مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، كان نادي تشيلسي حقق فوزًا صعبًا على نادي نوريتش سيتي بثلاثية مقابل هدفين.

ويذكر أن اللاعب الإنجليزي هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، شارك في مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، ولم يقدم الأداء المنتظر منه في اللقاء.

وكان الفرنسي بول بوغبا لاعب اليونايتد، تسبب في الهدف الثاني في مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، بعد أن فقد الكرة لمصلحة لاعبي كريستال بالاس.