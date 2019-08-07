اللواء اليحيى: اكتشاف نحو 300 حالة تزوير في تأشيرات الحج

المواطن -- الرياض

أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أن رجال الجوازات السعودية نجحوا في اكتشاف نحو 300 حالة تزوير في تأشيرات الحج هذا العام.

وقال اليحيى خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بجدة اليوم إن إنهاء إجراءات الحاج لا تستغرق أكثر من 15 ثانية بعد نجاح مبادرة طريق مكة التي تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية.

وأوضح اليحيى أن عدد حجاج بيت الله الحرام من الخارج لحج هذا العام 1440هـ بلغ وحتى الساعة 4 عصرًا اليوم الأربعاء 6 / 12 / 1440هـ (1.838.339) حاجاً.

وأضاف أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (1.725.455) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (95.634) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (17.250) حاجاً.

وأشار إلى أن المديرية العامة للجوازات وبإشراف ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا قد وفرت خلال خطة مرحلة القدوم جميع الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية المتطورة لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات القدوم لكل حاج في وقت قياسي.