الليث حجو يفجر نزاعاً جديداً بين أبطال بقعة ضوء

المواطن - متابعة

تحاور كلٌّ من الفنان باسم ياخور والفنان أيمن رضا في برنامج “أكلناها” حول الصداقات التي يشهدها الوسط الفني وابتعاد الأخير عن الجلسات الفنية، وتصدر الحوار المخرج السوري الليث حجو.

واحتدم النقاش بعد أن وجه باسم سؤالاً لأيمن قال فيه: ” لماذا لا تجلس في المقاهي التي يرتادها الفنانون.. هل لأنك ترى نفسك أعلى شأناً منهم أم برأيك أنه وسط كاذب.. أم تحس أن الفن ظلمك وأنك بأي لحظة تراهم فيها يستفزونك ويذكرونك بالخيبة؟”

وكان جواب أيمن أنه لا يوجد صداقة في الوسط الفني وقال:” سبب نجاح الفن هو الحب، وسبق وأن قلت إن سبب تدهور “بقعة ضوء” بعد الجزأين الأول والثاني هو عدم وجود الحب، وحينها وصلني كلام بأنك قلت عني رومانسي.. وطبعاً لم أخذ بهذا الكلام”.

وأضاف أيمن:” نحن في مكان لا نستطيع أن نصنع فيه صداقات ولا محبة فلا تواجد فيه لأني تربيت على الحب “، ليقاطعه باسم بالقول:” لا ليس صحيحاً هناك صداقات في الوسط الفني “.

ليرد أيمن: ” شوف يا باسم إذا كانت صداقتي أنا وأنت لم تستمر فكيف ستكون هناك صداقة في الوسط الفني ولنكن صريحين مع الجمهور أنت سافرت منذ حوالي ثماني سنوات وخلال تلك المدة كلمتني ثلاث مرات فقط “.

ليرد باسم بالقول: ” لا ليس صحيحاً أنا تكلمت معك أكثر من ثلاث مرات بكثير واجتمعنا بالعمل أيضاً “.

وقال أيمن:” نحن في هذه المهنة لسنا مطالبين بأن يكون هناك صداقات بيننا بل المهم أن يجمعنا الحب لأنه عندما يجمعنا الحب تبنى الصداقات والإخوة والعمل الجماعي الجميل “.

وازداد التوتر في الحلقة عندما قال باسم: أنا لدي أصدقاء مقربين في الوسط الفني لم أنقطع عنهم ومنهم الراحل نضال سيجري الذي كان أخاً حتى آخر يوم من حياته وكذلك المخرج الليث حجو “.

وليجيبه أيمن: ” لا نريد أن نضحك على الجمهور.. بينك وبين الليث حجو ليس صداقة بل هو مصلحة مشتركة وعمل لأنكم تتواجدان معاً دائماً “.

ليحاول باسم أن يوضح لأيمن أن الليث قدم الكثير من الأعمال التي لم يكن باسم متواجداً فيها.

وهنا طالب أيمن بإنهاء النقاش وعدم عرضه في الحلقة ليسأله باسم إن كان الأمر قد استفزه وليجيبه أيمن: ” لم تستفزني بل أنت تكذب عليَّ، ورغم احتدام النقاش بين الاثنين في الحلقة مع تواجد الليث حجو إلا أنها انتهت بمصافحة باسم وأيمن، وطلبا أن يتم إنهاء كافة الخلافات السابقة وفتح صفحة جديدة.