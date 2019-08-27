المالك: منتدى الإعلام السعودي تظاهرة سنوية يحضرها ألف مختص

المواطن - الرياض

دشّن رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك، جائزة ومنتدى الإعلام السعودي.

وقال المالك خلال حفل التدشين اليوم إن جائزة الإعلام السعودي في دورتها الأولى تهدف إلى دعم المؤسسات الإعلامية في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتشجيعهم وستُساهم في تطوير العمل الإعلامي والإبداع المهني وبناء حرية الرأي.

وأضاف أن الهدف من الجائزة هو خلق محتوى إعلامي إبداعي تنافسي يتسم بالجدارة والابتكار لافتاً إلى أن هذا الإنجاز الكبير سوف يترك أثره على مستوى الإعلام السعودي في الحاضر والمستقبل.

وحول منتدى الإعلام السعودي قال المالك: إن المنتدى سيكون تظاهرة سنوية، فعالياته ستنطلق في نوفمبر بحضور ألف إعلامي محليًّا وعربيًّا ودوليًّا.

وأوضح أن انعقاد المنتدى في الرياض كعاصمة للإعلام يعبر عن حجم التأثير الذي يمارسه الإعلام السعودي في تحقيق رسالته لبناء شراكة عالمية لإنجاز مهمته نحو تعميق التفاهم والحوار البناء للخروج بتوصيات عملية تنعكس على واقع صناعة المهنة وتطويرها وضمان استمراريتها.

بدوره قال عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين ورئيس منتدى الإعلام السعودي محمد بن فهد الحارثي: إن الرياض عاصمة إعلامية مهمة جداً، والإعلام يتجه للسوق السعودي الذي يعد أحد أهم الأسواق الإعلامية.

وتابع الحارثي: نؤمن بأن منتدى الإعلام السعودي سيكون منصة مهمة للمثقفين وأصحاب الرأي؛ لأنه حدث مهم في صناعة الإعلام لافتا إلى أن انعقاد المنتدى سيكون بشكل سنوي في ذات الموعد في الرياض متوقعاً أن يصل عدد الحضور إلى ألف إعلامي محلي وعربي وأجنبي، وهو ما سيضيف للمنتدى وجلساته وحواراته.

وأبان أن من أهم أهداف المنتدى، بناء علاقات وتعارف بين الإعلاميين السعوديين والعرب والأجانب، بما يسهم في ظهور صوت الإعلامي السعودي من خلال الصحف الأجنبية وقنواتهم في هذا الحشد الكبير.