المجلس الرئاسي للوفاق يحذف بيان الاستقالة .. ويوضح : مزور

المجلس الرئاسي للوفاق يحذف بيان الاستقالة .. ويوضح : مزور

2019/08/28
الساعة 9:21 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

في تطور جديد، حذف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني البيان المنشور على موقعه عن استقالته، اليوم الأربعاء، مؤكداً بأنه مزور .

وكان المجلس الرئاسي الليبي قد أعلن مساء اليوم تسليم المهام الأمنية للجيش بقيادة خليفة حفتر، لاستكمال مرحلة تأمين العاصمة طرابلس.

وقال المجلس في بيان أصدره اليوم: إن ذلك يأتي لحقن دماء الشعب الليبي.

وتابع المجلس: “نتيجة لما تمر به ليبيا من حرب نقدم استقالتنا حقنًا لدماء الليبيين”.

وأضاف: “نتقدم باستقالتنا حقنًا للدماء ومنعًا لتغول جماعات بعضها متورط بالإرهاب”.

وتابع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية: “نعلن تسليم الحكم للحكومة المؤقتة بقيادة عبدالله الثني”.

ولم تمر إلا ساعة واحدة تقريبًا على بيان إعلان الاستقالة حتى تراجع المجلس عن الاستقالة وحذف البيان من موقعه الرسمي.



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