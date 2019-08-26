المحرق ضيفاً ثقيلاً على شباب قسنطينة في البطولة العربية

المواطن - واس

أكد المدير الفني للمحرق البحريني ماركوس باكيتا أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام شباب قسنطينة الجزائري، لخوض مباراة العودة بأفضلية لصالح فريقه.

ويلتقي الفريقان مساء الغد بالجزائر في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل مهمته في مباراة العودة التي من المقرر أن تقام في ضيافة نادي المحرق بالبحرين يوم 17 من شهر سبتمبر المقبل، لحسم هوية المتأهل إلى ثمن النهائي.

وقال باكيتا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم في مدينة قسنطينة الجزائرية: “لدينا عزيمة كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية، وجمعنا معلومات كثيرة عن المنافسة ونعرف أن المواجهة ستكون صعبة، صحيح أننا لم ننطلق في الدوري بعد ولكن هذا لن يعيقنا”.

وأضاف: “نعرف جيداً أجواء الملاعب الجزائرية والضغط الموجود، ولكننا نملك الخبرة الكافية لتسيير مثل هذه المواقف، فتحضيراتنا كانت ممتازة ونملك لاعبين دوليين قادرين على صنع الفرق في مباريات مماثلة”.

فيما قال محمد جعفر حارس فريق المحرق: “نراهن على الخبرة ونعرف جيداً حماس الكرة الجزائرية ونعرف أن الجماهير الجزائرية حماسية جداً، ولكننا نراهن على خبرة لاعبينا لتخطي هذا الضغط، بالنسبة لنا نريد تحقيق التأهل ونعرف أنه يلعب على مرحلتين، صحيح أن لعب العودة في البحرين شيء إيجابي بالنسبة لنا ولكننا نريد نتيجة إيجابية في الجزائر، وقد درسنا منافسنا جيداً ونعرف أن المواجهة ستكون قوية”.

في المقابل، أشار مدرب فريق شباب قسنطينة الجزائري دنيس لافان ، إلى إنه يريد دخول بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بشكل قوي، وقال: “المشاركة في البطولة العربية أمر مهم بالنسبة لنا، صحيح أننا بدأنا بصعوبة في البطولة، ولكننا عازمون على الدخول بقوة في هذه المنافسة”، وأضاف: “شاهدنا نادي المحرق في معسكر تركيا ولدينا معلومات كافية عنهم ولعبنا مباراتين في البطولة وهو ما يعطينا أسبقية مقارنة بالمحرق الذي لم ينطلق موسمه بعد، ونريد الذهاب بعيداً في هذه المنافسة ويجب أن تكون بدايتنا قوية”.

فيما قال لاعب فريق شباب قسنطينة زين الدين بن يحيى :”بدأنا الموسم بشكل صعب ولكننا عازمون على تحقيق إنطلاقة جيدة من مباراة المحرق البحريني، وسنحاول الرد على من انتقدنا من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة، ونريد الذهاب بعيداً في هذه المنافسة ونعرف جيداً أن مهمتنا صعبة، ونريد حضور جماهيري قوي في المدرجات وسنسعى إلى إسعادهم”.