المخاطر تُحيط بـ مدرب الأهلي

المواطن - محمد سمعه

أبدى جمهور النادي الأهلي غضبه الشديد على المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، وذلك عقب خروج الراقي من ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا أمام الهلال.

وأصبح مصير المدرب برانكو إيفانكوفيتش، في خطر مع الأهلي، حيث أصبح مهددًا بالإقالة في أي وقت بعد الأخطاء التي ارتكبها في مباراتي الهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وقالت تقارير صحافية: إن الأهلي سيعقد اجتماعًا هامًّا مع المدرب برانكو؛ بسبب بعض الملاحظات الفنية، كما سيتحدد أيضًا في الاجتماع مصير المدرب مع النادي.

وارتكب المدرب إيفانكوفيتش 3 أخطاء قاتلة كلفت الأهلي الخروج من ثمن نهائي الآسيوية؛ ما تسبب في وجود حالة من الغضب الشديد بين صفوف الجمهور الأهلاوي.

الخطأ الأول كان الإصرار على استبدال اللاعب عبدالفتاح عسيري وإخراجه من المباراتين لإدخال لاعب آخر، رغم أن عبدالفتاح عسيري تألق بصورة مميزة وكان عاملًا مساعدًا لخطورة الأهلي ضد الهلال، كما نجح في إحراز هدف الراقي الوحيد في شباك الهلال أول أمس في إياب دور الـ16.

والخطأ الثاني لـ برانكو إيفانكوفيتش هو دفعه باللاعب الصربي دانييل أليكسيتش في مباراة كاملة ولمدة 90 دقيقة أمام الهلال في جولة الإياب، رغم أن اللاعب لم يعتد بعد على الأجواء السعودية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الحالي في المملكة.

أما الخطأ الثالث فهو عدم الدفع باللاعب السوري عمر السومة في التشكيلة الأساسية لمباراة الإياب ضد الهلال؛ مما تسبب في غياب الأهلي هجوميًّا، وكذلك غضب عارم للسومة الذي رمى قميصه في عمليات التسخين والإحماء قبل المباراة على ملعب جامعة الملك سعود.