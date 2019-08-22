المدرسة التونسية تفرض نفسها في الدوري

المواطن - محمد سمعه

يتواجد خمسة مدربين عرب في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وللمدربين التونسيين، النصيب الأكبر من التواجد العربي في بطولة الدوري، حيث يُوجد 4 مدربين تونسيين يُدربون أندية ضمك والفتح والعدالة ونادي أبها.

ويُدرب محمد الكوكي نادي ضمك، بينما يُدرب فتحي الجبال نادي الفتح، ويُدرب إسكندر القصري نادي العدالة، أما عبدالرزاق الشابي، فيُدرب فريق أبها.

ويتواجد مدرب سعودي واحد فقط في دوري الموسم الحالي وهو المدرب خالد العطوي المدير الفني لفريق الاتفاق.

انتهت مباراة النصر وضمك منذ قليل بفوز العالمي بهدفين دون رد في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

سجل البرازيلي جوليانو الهدف الأول لـ النصر في الدقيقة الرابعة والعشرين من عمر الشوط الأول بضربة رأسية متقنة، وأضاف المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الخامسة والأربعين.

وتُقام حاليًا مباراة الأهلي والعدالة، حيث انطلقت في تمام التاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.