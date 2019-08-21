المرمش والرحيلي يشيدان بجهود جمعية رؤوم

المواطن - رفحاء

أشاد مدير عام الإدارة العامة للتطوير والتنمية المجتمعية بوزارة العمل، مشاري المرمش بجهود جمعية رؤوم في رعاية وتأهيل وتعليم وتدريب الأيتام، وتطوير قدراتهم العلمية والإبداعية.

وقال المرمش خلال زيارته مقر الجمعية: سعدت جداً بزيارتي لجمعية رؤوم بمحافظة رفحاء واطلعت على تجربة الجمعية الرائدة حيث شدني ما تحتويه من قاعات تدريبية وتجهيزات تلبي حاجة اليتيم، وجهود الجمعية عظيمة في رعاية وتأهيل وتعليم وتدريب الأيتام.

من جانبها قالت مستشارة وكيل الوزارة للتنمية، سلمى الرحيلي إن هذه جهود طيبة تقوم بها جمعية رؤوم في رعاية الأيتام وسرني ما رأيت من إمكانيات وخدمات تقدمها الجمعية للأيتام وأسرهم.

جاء ذلك خلال زيارتهما لجمعية رؤوم اليوم حيث كان في استقبالهما رئيس مجلس إدارة الجمعية وطبان التمياط ومشرف العلاقات العامة فروان الفروان، وتم إطلاعهما في جولة تعريفية على مبنى الجمعية وما تحتويه من مكاتب إدارية وقاعات تدريبية وكذلك تعريفهما بالخدمات التي تقدمها الجمعية للأسر المستفيدة.