المرينغي يُنهي استعداداته لمباراة الريال ضد بلد الوليد

المواطن - مروة نبيل

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي، صباح اليوم الجمعة، استعداداته لمباراة الريال ضد بلد الوليد المقرر إقامتها، مساء غد السبت.

الريال ضد بلد الوليد

ويحتضن ملعب “سانتياجو برنابيو”، مساء يوم السبت، مباراة الريال ضد بلد الوليد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن مران المرينغي اليوم شهد مشاركة 21 لاعبًا بينهم حارسا مرمى فقط، مُوضحة أن المشكلة التي تواجه مدربه زين الدين زيدان قبل مباراة الريال ضد بلد الوليد هي خط الوسط، نظرًا لغياب لوكا مودريتش.

وشارك فيد فالفيردي في مران المرينغي اليوم مع وجود ضمادة على ركبته اليمنى، حيث تعرض لإصابة في تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالأمس، ولكن لا يوجد قلق بشأن مشاركته في مباراة الريال ضد بلد الوليد غدًا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي قد افتتح منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بالفوز على سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف في ملعب “بالايدوس”، يسعى لمواصلة انتصاراته خلال مباراة الريال ضد بلد الوليد المقبلة.