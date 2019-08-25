المسابقات تؤجل لقاء الاتحاد والتعاون.. وتعديلات محتملة بسبب الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

قررت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء أمس الأحد، تأجيل مباراة الاتحاد والتعاون ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت لجنة المسابقات في بيان رسمي عن تعديلات محتملة في مواعيد عدد من المباريات، في حالة وصول الثلاثي الهلال، الاتحاد والنصر إلى الأدوار النهائية في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

الهلال:

وجاء بيان لجنة المسابقات كالتالي: “في حال تأهل الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا سيتم تأخير مباراته مع الاتفاق في الجولة السادسة يومًا واحدًا لتقام يوم السبت 5 أكتوبر المقبل، ويتم تأخير مباراته مع النصر ليومين لتلعب يوم الأحد 27 أكتوبر”.

وأوضحت لجنة المسابقات أنه في حال تأهل الهلال إلى النهائي ستتأجل مباراة الفريق أمام العدالة في الجولة العاشرة لتلعب يوم الثلاثاء في العاشر من ديسمبر المقبل، كما ستتأجل مباراة الفريق أمام الحزم يومًا واحدًا لتقام يوم الأحد 15 ديسمبر المقبل.

النصر:

وتابع بيان لجنة المسابقات: “في حال تأهل النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، سيتم تقديم مباراته أمام الرائد لتقام يوم الجمعة 18 أكتوبر، وتأخير مباراته مع الهلال إلى الأحد 27 أكتوبر. وفي حال وصوله إلى النهائي ستتأجل مباراة الفريق أمام الوحدة إلى يوم الاثنين التاسع من ديسمبر”.

الاتحاد:

وأشارت إلى أنه في حال تأهل الاتحاد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا سيتم تأخير مباراته أمام الحزم يومًا واحدًا لتقام يوم السبت في الخامس من أكتوبر، وتقديم مباراته أمام الوحدة لتقام يوم الجمعة في 18 أكتوبر، وفي حال وصول الفريق إلى النهائي سيتم تأجيل مباراة الفريق أمام الاتفاق لتلعب يوم الاثنين 16 ديسمبر.

وأصدرت اللجنة قرارًا بتأجيل مباراة الاتحاد والتعاون، بسبب مشاركة العميد في الدور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ليلعب أمام سكري القصيم في 24 سبتمبر في حال تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ويتم تأجيل مباراة الهلال والتعاون لتقام يوم السبت 28 سبتمبر.

وأكدت لجنة المسابقات في ختام بيانها: “وفي حال خروج الاتحاد من الدور ربع النهائي ستلعب مباراة الاتحاد والتعاون في الأول من أكتوبر، على أن يتم تأجيل لقاء التعاون وأبها إلى الخامس من أكتوبر”.